Fotos de rodovia em Minas Gerais mostram impacto da tragédia que deixou 38 mortos neste sábado (21)

As imagens do acidente que deixou 38 mortos em uma rodovia federal de Minas Gerais na madrugada deste sábado (21) mostram a destruição causada pelo acidente.

Veículos completamente avariados, objetos das vítimas e destroços espalhados ao redor da estrada foram captados em imagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um carro na cidade de Teófilo Otoni (MG), ocasionando um incêndio logo em seguida. Segundo a PRF, as causas do acidente estão sob investigação.

Todos os mortos no acidente estavam no ônibus. As informações apontam que as vítimas morreram carbonizadas após ficaram presas nas ferragens do veículo.

Veja as imagens:

A colisão ocorreu na BR-116, no km 286, por volta das 4h. Nas imagens, é possível ver o carro de passeio que foi atingido. Três pessoas foram retiradas dele e encaminhadas a uma unidade de saúde em estado grave.

Ao todo, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus, que pegou fogo após a colisão, era de responsabilidade da empresa EMTRAM.

O itinerário do veículo de transporte aponta que ele saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA).

Sobre a investigação, a PRF aponta que um grande bloco de granito pode ter sido o causador do acidente. Ele teria se desprendido da carroceria de uma carreta e atingiu o ônibus que trafegava no sentido contrário da rodovia.