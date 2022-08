Morre o jornalista e narrador Armindo Antônio Ranzolin, aos 84 anos

Morreu nesta quarta-feira (17), aos 84 anos, o jornalista e narrador Armindo Antônio Ranzolin. O comunicador estava internado em Porto Alegre para tratar complicações do Alzheimer. As informações são do g1.

A jornalista Cristina Ranzolin, filha de Armindo Antônio, publicou uma homenagem ao pai nas redes sociais. "Vou sentir muita saudade desse abraço! Vai em Paz, meu Pai!!! Amor infinito e eterno!!!", escreveu.

Ranzolin deixa a mulher, Yara, os filhos Cristina e Ricardo, os netos Henrique, Manoela e Antônia. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Também pelas redes sociais, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, lamentou a morte do jornalista. "Recebemos com tristeza a notícia do falecimento do narrador Armindo Antônio Ranzolin, um dos nomes mais importantes da história do rádio gaúcho. Sua voz emocionou a todos quando eternizou conquistas da dupla Grenal e da Seleção. Meus sinceros sentimentos a familiares e amigos!", escreveu.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil