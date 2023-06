Menino de 1 ano e babá morrem em incêndio em condomínio de luxo no Paraná

Uma criança de um ano morreu em incêndio em uma residência, dentro de condomínio de casas de luxo, em Maringá, no interior do Paraná. A tragédia, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (30), também vitimou uma babá, de 50 anos. As informações são do G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a profissional teria se trancado com o menino em um dos banheiros da casa quando as chamas começaram. Apesar da tentativa de proteção, os dois acabaram morrendo após inalarem grande quantidade de fumaça.

Outras duas pessoas, uma mulher de 35 anos e uma criança de 3, estavam no local durante a tragédia, mas não chegaram a sofrer ferimentos. Ainda assim, a dupla foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Maringá.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas a corporação segue investigando o caso.