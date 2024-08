Influenciadora Larissa Silva Godoi, chamada de 'gatinha do crime', é presa por roubo e sequestro

A influenciadora digital Larissa Silva Godoi, conhecida como "gatinha do crime", foi presa por roubo e extorsão mediante sequestro em São Paulo. A mulher era considerada foragida da Justiça e é natural de Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. A captura ocorreu nessa última segunda-feira (5).

Conforme a Band, a mulher era parte de uma quadrilha e atuava como "isca" por conta de sua beleza. Ela atraía homens de meia-idade e com dinheiro por meio de aplicativos de namoro, mas, na verdade, a pessoa acabava sequestrada e colocada em cativeiro para que o grupo criminoso praticasse extorsões. Com o dinheiro roubado, Larissa e seus comparsas gastavam em roupas de grife, restaurantes caros e viagens.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), Larissa estava em uma residência no bairro Ponte Rasa, zona leste da capital paulista. As informações são do portal g1.

Uma denúncia sobre o paredeiro da foragida foi feita à Polícia Militar, que efetuou a prisão e levou a influencer ao 24º DP, onde ela foi colocada à disposição da Justiça.

Larissa Silva passou por uma audiência de custódia nessa terça-feira (6) e a Justiça Estadual de São Paulo definiu que ela permaneceria presa.

Veja também País Jovem com 'pior dor do mundo' revela tentativa de estupro e abusos antes de diagnóstico de doença País Mulher morre após tomar milkshake envenenado pelo ex-namorado; suspeito foi preso

Quem é Larissa Silva Godoi

No Instagram, Larissa soma mais de 23 mil seguidores e posta vídeos cotidianos ao lado de seu filho. Em Pouso Alegre, onde mora, ela é conhecida por diversos moradores.

Ela estudou em colégios de referência no município mineiro e já trabalhou em uma loja de roupas no centro da cidade, segundo relatos.