Homens pescam pirarucu com mais 2 metros e 130 kg no Rio Madeira, em Rondônia

Um pirarucu com mais 2 metros e aproximadamente 130 kg foi fisgado por dois pescadores no Rio Madeira, em Rondônia. As informações são do G1.

Anderson Guedes e Wladis Kucharski comemoraram a façanha nas redes sociais com imagens do peixe gigante. Eles contaram ter sido o maior pirarucu que já pegaram.

Pelas imagens publicadas na internet, é possível ver que o peixe ocupou todo o espaço do caiaque onde os homens estavam."A gente tinha uma fita que ia até 2,5 metros só que é difícil você equilibrar um peixe desse tamanho, medir ele. Pesar na balança nem tem como", disse Wladis ao G1.

Legenda: Peixe ocupou todo o espaço do caiaque onde os homens estavam Foto: Reprodução Redes Sociais

Praticantes da pesca esportiva, eles disseram ter levado aproximadamente 40 minutos para fisgar o peixe, colocar no caiaque e depois realizar a soltura com toda a segurança necessária.

"Não foi fácil porque é um peixe difícil de manusear. Ele é muito forte, qualquer batida que ele der com a cabeça ele pode derrubar, mas tomamos os cuidados necessários para poder embarcar o peixe e soltar novamente para que ele pudesse seguir reproduzindo", apontou Anderson.