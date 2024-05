Fisiculturista é preso ao levar esposa a hospital alegando acidente doméstico em Goiânia

Um fisiculturista foi preso em Goiânia (GO), na última sexta-feira (17), suspeito de tentativa de feminicídio, após levar a esposa inconsciente a um hospital da cidade, alegando um suposto acidente doméstico.

Segundo o UOL, a mulher deu entrada no hospital no último dia 10 de maio com oito costelas quebradas, clavícula fraturada e traumatismo craniano, o que fez a equipe do hospital suspeitar de que o marido havia espancado a esposa.

O homem, que não terá a identidade divulgada para preservar a vítima, alegou que a mulher havia “caído da própria altura” dentro de casa. Segundo a equipe que atendeu a vítima no hospital, no entanto, a gravidade dos ferimentos não é condizente com a versão apresentada pelo suspeito.

Segundo a Polícia, a vítima está em coma e com estado de saúde considerado gravíssimo. Ela se recupera em uma Unidade de Tratamento Intensivo da capital goiana.

O homem, que se identifica nas redes sociais como nutricionista e coach fitness, já respondeu por diversos processos envolvendo violência doméstica, tanto contra a atual esposa quanto contra uma ex-namorada.

ONDE BUSCAR AJUDA

Qualquer pessoa pode denunciar casos de violência doméstica. Caso não haja Delegacia de Defesa da Mulher no município, qualquer distrito policial deve acolher a vítima para a denúncia.

GERAIS

190 – Polícia Militar

Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

GRANDE FORTALEZA

Casa da Mulher Brasileira

Endereço: ua Tabuleiro do Norte, S/N. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará.

Telefone: (85) 3108-2999

Delegacia de Defesa da Mulher (Fortaleza)

Endereço: Rua Teles de Sousa, s/n – Couto Fernandes, Fortaleza

Telefone: (85) 3108-2950

E-mail: ddmfortaleza@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Pacatuba)

Endereço: Av. Marginal Nordeste, sn – Conj. Jereissati 3, Pacatuba

Telefone: (85) 3384-5820

E-mail: ddmpacatuba@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Caucaia)

Rua Porcina Leite, 113 – Parque Soledade, Caucaia

Telefone: (85) 3101-7926

E-mail: ddmcaucaia@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Maracanaú)

Endereço: Av. Padre José Holanda do Vale, 1961 – Cagado, Maracanaú

Telefone: (85) 3371-7835

E-mail: ddmmaracanau@policiacivil.ce.gov.br

Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Ceará (Fortaleza)

Endereço: Rua Tabuleiro do Norte, s/n – Couto Fernandes, Fortaleza (dentro da Casa da Mulher Brasileira)

Telefone: (85) 3108-2986 / 98949-9090 / 98650-4003 / 99856-6820

Nudem (Caucaia)

Endereço: Rua 15 de Outubro, 1310 – Novo Pabussu, Caucaia

Telefone: (85) 3194-5068 / 3194-5069 (ligação)

Nudem (Maracanaú)

Endereço: Avenida 1, número 17 – Jereissati I, Maracanaú (Shopping Feira Center)

Telefone: (85) 3194-5067 (ligação) / 99227-4861 (ligação e WhatsApp)

INTERIOR DO CEARÁ

Casas da Mulher

Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte

Endereço: Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José

Telefone: (85) 98976-7750

Casa da Mulher Cearense de Quixadá

Endereço: R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer

Casa da Mulher Cearense de Sobral

Endereço: Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino

Casa da Mulher em Ibiapina

Endereço: Rua Sargento João Gomes Neto, S/N, Ibiapina

Casa da Mulher em Novo Oriente

Endereço: Avenida Francisco Rufino, 140, Centro. Novo Oriente

Casa da Mulher em Nova Russas

Endereço: Rua Leonardo Araújo, S/N, Patronato, Nova Russas

Casa da Mulher em São Benedito

Endereço: Avenida Tabajara, 425, São Benedito

Nudem

Nudem (Sobral)

Endereço: Avenida Monsenhor Aloísio Pinto, s/n – Cidade Geraldo Cristino, Sobral (dentro da Casa da Mulher Cearense)

Nudem (Quixadá)

Endereço: Rua Luiz Barbosa da Sailva, esquina com Rua das Crianças – Planalto Renascer, Quixadá

Nudem Cariri (Crato)

Endereço: Rua André Cartaxo, 370 – Centro, Crato (sede da Defensoria Pública)

Telefone: (8) 3695-1750 / 3695-1751 (ligação)

Nudem Cariri (Juazeiro do Norte)

Endereço: Avenida Padre Cícero, 4501 – São José, Juazeiro do Norte (dentro da Casa da Mulher Cearense)

Telefone: (85) 98976-5941 (ligação e WhatsApp)

Delegacias

Delegacia de Defesa da Mulher (Crato)

Endereço: Rua Cel. Segundo, 216 – Centro, Crato

Telefone: (88) 3102-1250

E-mail: ddmcrato@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Iguatu)

Endereço: Av. Monsenhor Coelho – São Sebastião, Iguatu

Telefone: (88) 3581-9454

E-mail: ddmiguatu@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Icó)

Endereço: Rua Padre José Alves de , 963 – Novo Centro, Icó

Telefone: (88) 3101-7922

ddmico@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Sobral)

Endereço: Av. Lúcia Sabóia, 358 – Centro, Sobral

Telefone: (88) 3677-4282

E-mail: ddmsobral@policiacivil.ce.gov.br

Delegacia de Defesa da Mulher (Quixadá)

Endereço: Rua Vicente Albano de Sousa, 2072 – Jardim Monólitos, Quixadá

Telefone: (88) 3101-7918

E-mail: ddmquixada@policiacivil.ce.gov.br

Salas Lilás

Sala Lilás – Delegacia Municipal de Jaguaruana

Endereço: Rua José Cláudio de Melo, 10 - Jaguaruana

Telefone: (88) 3418-1370

E-mail: dmjaguaruana@policiacivil.ce.gov.br

Horário: 08h – 12h I 13h – 18h

Sala Lilás em Santana do Cariri

Centro de Referência de Assistência Social Raimundo Lopes da Cruz

Endereço: Bairro Papa João Paulo II, Santana do Cariri

Sala Lilás em Viçosa do Ceará