Babá filmada agredindo criança de oito meses é presa no Rio de Janeiro

Uma babá foi presa acusada de agredir a criança de 8 meses de quem ela deveria cuidar, no Rio de Janeiro, neste sábado (19). Ela foi detida em um prédio da Barra da Tijuca, alvo de mandado de prisão, segundo informações reportadas pelo g1.

As investigações identificaram que a babá começou a apresentar comportamento agressivo há cerca de dez dias.

Um vídeo da área de lazer do prédio onde a bebê mora com os pais flagrou a suspeita puxando, choacalhando e derrubando a criança. A equipe de segurança do prédio começou então a monitorar a babá.

Dois dias depois do primeiro vídeo, os vigilantes notaram um novo comportamento estranho da babá: ela apareceu em novas imagens pintando as unhas enquanto a criança brincava sem supervisão.

"Tortura-castigo"

Os seguranças do condomínio comunicaram à Polícia Civil, que classificou o caso como 'tortura-castigo'. Os pais da criança foram ouvidos e notaram que já tinham percebido atitudes agressivas da mulher, mas não com a criança.

Ainda segundo os pais, a bebê apareceu com manchas roxas há algumas semanas. O casal conferiu imagens das câmeras de segurança da própria residência e se deparou com cenas de descaso da babá com o bebê.