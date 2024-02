Estudante de enfermagem morre em acidente ao passar por quebra-molas em MT

A jovem Nicolle Gama Silva de Souza, 22 anos, morreu na noite de terça-feira (13) em um acidente de moto. Conforme o Uol, o caso aconteceu em Tangará da Serra, em Mato Grosso, após ela passar em um quebra-molas da região.

Por conta da intervenção de redução da velocidade dos veículos, ela perdeu o controle da direção e colidiu em um poste, na avenida Tancredo Neves.

Apesar de ser encaminhada a uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros, ela não resistiu aos ferimentos.

O perfil do curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) lamentou a morte da estudante. ''Sua falta está sendo sentida por todos nós. Nossos sentimentos aos familiares e amigos'', publicou.