Empresa de bicicletas Monark nega relação com podcaster envolvido em polêmica

A empresa de bicicletas Monark divulgou um comunicado oficial para esclarecer que não tem nenhum tipo de vínculo com o ex-apresentador do Flow Podcast, Bruno Aiub, na última quinta-feira (10).

No início desta semana, o youtuber se envolveu em uma polêmica ao defender a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil, durante entrevista com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

Confira a nota

Legenda: Outras empresas também se manifestaram sobre as falas polêmicas do podcaster Foto: Reprodução/Instagram

O podcaster é conhecido pelo apelido de Monark, o mesmo nome da marca. A empresa, porém, afirma que o youtuber usa o apelido sem vínculo ou autorização da companhia. Em nota, a empresa disse repudiar "veementemente qualquer manifestação de racismo ou conduta que possa prejudicar qualquer pessoa ou grupo social".

Empresas se manifestam sobre polêmica de podcaster

Além da Monark, outras empresas também usaram as redes sociais para desvincular a imagem do podcaster e também do programa no qual trabalhava. Dentre as marcas estão Ragazzo, do Grupo Habib's, Mondelez Brasil, Puma, iFood, Flash Benefícios e Insider.

