Justiça manda Flow retirar falas de Monark defendendo criação de partido nazista em todas as redes

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou nesta quinta-feira (10) que o Flow retire de todas as suas redes sociais, em até 48 horas, as declarações defendendo criação de um partido nazista feitas pelo apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark.

A ação foi movida pela Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj) e prevê multa no valor de R$ 10 mil por cada veiculação, em caso de descumprimento. As informações são do Uol.

"Isto posto, ante a gravidade dos fatos e dos danos que vem causando, defiro a tutela antecipada de urgência formulada em caráter antecedente, para determinar aos réus que retirem de todas e quaisquer contas de suas plataformas em redes sociais (YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch Tv) as declarações do apresentador Monark no Flow Podcast do último dia 7 de fevereiro de 2022, que defendem a criação de partido nazista em território brasileiro", disse a juíza Débora Sarmento, da 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro, em sua decisão.

A fala de Monark defendendo a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil - o que é ilegal - repercutiu com críticas e perda de patrocínio, além de culminar em sua demissão do Flow Podcast, na última terça-feira (8).

Investigação

Também na terça-feira (8), por determinação do procurador-geral da República, Augusto Aras, foi aberta uma investigação para apurar se houve crime de apologia ao nazismo por Monark e pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM/SP).

As declarações serão analisadas pela assessoria criminal de Aras, já que Kim Kataguiri, na condição de deputado federal, tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF).

