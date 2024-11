Dia de Todos os Santos é celebrado neste 1º de novembro; veja origem da data e orações

Nesta sexta-feira (1º) é celebrado o Dia de Todos os Santos, quando a Igreja homenageia a "multidão de santos que povoam o Reino dos Céus". A tradição pede que se lembrem aqueles que dedicaram a vida a Cristo, sejam os santos mais conhecidos, ou não, e considerando que todos somos capazes de santidades.

O dia foi escolhido, pois vem logo após o 31 de outubro, momento em que os pagãos celebraram as bruxas e os espíritos que se alimentavam e assustavam pessoas na noite de Halloween.

O dia ainda relembra o período de perseguição aos santos e aos cristãos no século IV. Eles foram perseguidos e mortos por romanos.

A iniciativa de instituir a celebração foi Papa Gregório II, que serviu como pontífice entre 731 e 741. O Dia de Todos os Santos convoca os cristãos a rezar e pensar muito nos que já não estão mais entre nós.

Veja também País Homem joga esgoto em sede de companhia de saneamento após ter casa alagada em MG País Famílias de Marielle e Anderson devem receber mais de R$ 3,5 mi de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz País Avião da FAB cai após colidir com outra aeronave em São Paulo

Orações para o Dia de Todos os Santos

"Ó, Deus, Onipotente e Eterno, que pela força do teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis que Vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a Vossa grandeza, amor e bondade, fazei que, pela poderosa intercessão de Todos os Santos, que Vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna junto de Vós, na companhia de Vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e Todos os Santos e Santas. Todos os Santos de Deus, rogai por nós. Amém".

"Ó Senhor Deus, Vós nos revelastes que somente são felizes aqueles que têm a alma de pobre; os humildes; os que buscam a paz e os que trabalham pela justiça. Fazei que imitemos a virtude alcançada por esses irmãos e irmãs hoje celebrados pela Santa Igreja. Amém. Santos e Santas de Deus, rogai por nós"

"Jesus, que o mundo salvastes, dos que remistes cuidais, E vós, Mãe santa de Deus, por nós a Deus suplicai. Os coros todos dos Anjos, patriarcal legião, profetas de tantos méritos, pedi por nós o perdão. Ó precursor do Messias, ó Ostiário dos céus, com os Apóstolos todos, quebrai os laços dos réus. Santa Assembleia dos Mártires; vós, Confessores, Pastores, Virgens prudentes e castas, rogai por nós pecadores. Que os monges peçam por nós e todos que o céu habitam: a vida eterna consigam os que na terra militam. Honra e louvor tributemos ao Pai e ao Filho também, com seu Amor um só Deus, por todo o sempre. Amém".

"Na solenidade de todos os santos, recordamos que é possível ser santo, recordamos que é possível contar com suas orações e intercessão, por isso pedimos as graças de que precisamos no tempo presente e a conversão dos pecadores da nossa família e amigos. Amém".

Fonte: Canção Nova