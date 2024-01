Criança de 10 anos morre engasgada com bolinha pula-pula em MG

Um menino de 10 anos morreu após se engasgar com uma bolinha de plástico maciça, conhecida como “pula-pula”, em Barbacena (MG). As informações são do g1. A criança teve morte cerebral identificada, e os órgãos serão doados pela família.

Cauã Henrique de Abreu Lélio Nunes foi socorrido pelos pais e deu entrada na Santa Casa de Misericórdia do município ainda na noite da segunda-feira (1º) com quadro de asfixia e já em parada cardiorrespiratória. Após estabilização, ele foi transferido no dia seguinte para Belo Horizonte.

Córneas e rins doados

A morte cerebral da criança foi confirmada pelos médicos na última quarta-feira (3). O pai de Cauã disse que a família optou pela doação de órgãos, e os médicos conseguiram fazer a retirada das córneas e rins dele.

O menino era aluno do 4º ano do Ensino Fundamental. Após a confirmação do falecimento, a Escola Estadual Adelaide Bias Fortes publicou nota de pesar nas redes sociais.

"Era um estudante dedicado, amoroso, sempre cuidando da irmãzinha no primeiro ano (…). Sua partida deixa um vazio imenso em nossa Família Adelaide. Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos nesse momento difícil de dor insuportável. Que a lembrança do seu sorriso e do menino sonhador permaneça conosco".