Suspeito pede socorro à Polícia Militar ao ser ameaçado por moradores após furto em Goiânia

Um suspeito de furto, de 34 anos, acionou a Polícia Militar, nessa quinta-feira (4), ao ser ameaçado por moradores após ele supostamente subtrair objetos de uma residência, em Goiânia. Segundo a corporação, o homem confessou o crime e foi preso em seguida.

Aos agentes de segurança, o criminoso relatou que foi perseguido até encontrar um imóvel onde pôde se abrigar, no bairro Jardim Califórnia. As informações são da TV Anhanguera.

Segundo a Polícia Militar, os proprietários da casa não estavam no endereço no momento do furto. Após confessar o crime, o homem levou os policiais até a própria residência, onde foram recuperados os objetos subtraídos, que estavam guardados em um baú.

Ainda conforme o relato da autoridade, o suspeito possui passagem pelos crimes de roubo e de furto. Ele foi conduzido para a Central Geral de Flagrantes. O caso foi documentado e deve seguir para procedimentos legais.