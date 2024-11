Chuvas fortes em Belo Horizonte causam alagamentos e bloqueios de vias na cidade

Na tarde desta quarta-feira (13), Belo Horizonte foi atingida com fortes chuvas, que provocaram alagamentos na capital mineira. Além dos diversos pontos inundados, vias precisaram ser bloqueadas pela Defesa Civil.

Veja também País Procon-SP notifica Meta sobre anúncios irregulares de vapes em redes sociais País UFRJ fica sem luz e sem água por não pagar boletos; uma das dívidas chega a R$ 31 milhões

A Avenida Cristiano Machado e a Avenida Vilarinho, ambas na Região Norte da Cidade, registraram alagamentos em determinados trechos. Nas redes sociais, internautas comentam sobre a situação.

Na região da Pampulha, a barragem de contenção que fica no parque Lagoa do Nado se rompeu. Segundo o Corpo de Bombeiros, no fim da tarde o nível da água baixou e engenheiros da prefeitura estiveram no local para uma avaliação. Já na região do Barreiro, os bombeiros também foram acionados para socorrer uma vítima de alagamento. Outra equipe foi direcionada ao bairro Coqueiros, na Região Noroeste, para resgatar uma mulher que ficou presa em uma loja, onde o nível de água estava subindo.

De acordo com os profissionais, algumas vias de Belo Horizonte foram bloqueadas durante o dia por conta do risco de transbordamento de córregos. No entanto, todas foram liberadas por volta das 16:30h. A equipe do Corpo de Bombeiros ainda disse que atendeu ocorrências de pessoas ilhadas dentro de carros em diferentes partes da cidade.

Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta de inundações em diversas vias do bairro Venda Nova, incluindo a rua Doutor Álvaro Camargos.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem utilizado as redes sociais para conscientizar a população durante o período chuvoso. "O período chuvoso começou. Se chover forte, evite sair de casa. Evite áreas sujeitas a alagamentos", alertou a equipe via stories do Instagram.

"Durante os períodos de chuvas fortes, evite estacionar embaixo de árvores. Outra dica que ajuda bastante na prevenção de acidentes ou danos é conhecer o local de destino antes de sair", completou o Corpo de Bombeiros.