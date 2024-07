Cantor morre após sofrer mal súbito durante show em SC

Watson Silva, vocalista e guitarrista da banda Maquinários, morreu devido a um infarto, em Lages, no Interior de Santa Catarina, no último sábado (27). Nas redes sociais, amigos do artista comunicaram o falecimento nesse domingo (28).

"Informo que, infelizmente, nosso grande amigo e parceiro de banda Watson veio a falecer, ele teve um infarto e não resistiu. Desde já peço a compreensão e agradeço pela preocupação", escreveu Henrique Goulart, baterista da banda.

Em comunicado, a banda também manifestou pesar. "Infelizmente nosso grande amigo Watson Silva veio a falecer fazendo o que mais amava. Força à família, nosso grande irmão está em um lugar melhor olhando por nós. Desde já agradecemos todo o apoio", diz nota.

Ao g1, o grupo contou que os Maquinários se apresentavam em casa noturna da cidade. Testemunhas tentaram reanimar o vocalista e o Serviço de Urgência e Emergência (Samu) foi acionado. Watson, contudo, morreu no local.

A casa noturna onde a banda se apresentava também se manifestou nas redes sociais. "A nossa vida é um sopro diante o universo, infelizmente nunca estamos preparados para despedidas repentinas, uma noite que estava sendo linda, com todos curtindo e dançando, acabou que tivemos que nos despedir do amigo, marido, vocalista e guitarrista da Banda Maquinários", lamentou.

Em respeito aos amigos e familiares, o estabelecimento informou que as atividades serão retomadas na próxima quarta-feira (31). "Estamos dando total apoio à família, banda e amigos, por respeito a eles e a todo este momento, não iremos expor nenhuma outra informação, pois este é um momento que devemos preservar e respeitar, apenas nosso conforto e homenagens serão prestadas. Estaremos de luto e fechados", afirmou.

O velório e sepultamento do cantor ocorrem no cemitério municipal Frederico Westphalen, nesta segunda-feira (29).