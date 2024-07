Piloto e passageiro morrem em acidente de girocóptero em Santa Catarina

Dois homens morreram, nesse domingo (28), na queda de uma aeronave de pequeno porte em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Eliseu Hupalovski, 60 anos, e Rogério Jair Raulino, 55, estavam a bordo de um girocóptero quando o veículo caiu e incendiou ao atingir o chão. As vítimas morreram no local.

Segundo o G1, quem pilotava a aeronave era Eliseu, que também era proprietário dela. Ele morava em Curitiba, no Paraná, mas havia se mudado recentemente para São Francisco do Sul. Rogério também era piloto, mas morava em Brusque, no Vale do Itajaí.

Legenda: O girocóptero é uma aeronave de pequeno porte Foto: Reprodução/Redes Sociais

Queda de girocóptero

A queda do girocóptero ocorreu, segundo o G1, em uma área residencial, a três quilômetros de distância do aeroporto, mas nenhuma casa foi atingida. Uma das testemunhas do acidente informou que havia nevoeiro marítimo no momento da queda.

"Caiu de repente, na terceira volta. Estavam girando na região. Vi ele caindo e vim correndo, veio o pessoal correndo, mas não pudemos fazer nada. Sorte que não atingiu as casas", disse a testemunha ao G1. Bombeiros voluntários que atenderam à ocorrência acreditam que o piloto fez uma manobra para desviar dos imóveis.