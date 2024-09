Barulho de descolamento de piso é confundido com tiroteio e causa pânico em shopping no RJ; assista

Momentos de verdadeira tensão foram vividos por pessoas que frequentaram a praça de alimentação do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesse domingo (29). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que clientes se desesperam ao ouvir barulhos de estalos acreditando ser um tiroteio.

As imagens mostram as pessoas, inclusive idosos, se jogando no chão para evitar as supostas balas perdidas. Na realidade, porém, o que parecia uma ameaça era apenas o descolamento de uma parte do piso da praça de alimentação.

Em nota à imprensa, a administração do shopping afirmou que rapidamente a área onde o piso estava descolado foi isolada e que equipes de segurança e manutenção se mobilizaram em pouco tempo.

“Reforçamos que o incidente não compromete a segurança de nossos frequentadores. O Shopping Metropolitano Barra reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus visitantes e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais", reforça o shopping.