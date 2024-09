Advogado suspeito de matar empresária é preso quase um ano após o crime

Um servidor público e advogado foi preso no sábado (28) suspeito de matar uma empresária, em Cuiabá, no Mato Grosso. A prisão de Cleber Figueiredo Lagreca ocorre quase um ano após o crime, registrado em outubro de 2023. O suspeito teria ainda dito que Elaine Stellato Marques teria se afogado.

As informações são do Uol. O servidor público irá responder por estupro, feminicídio qualificado e fraude processual. Lagreca estava lotado Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso até agosto, e possuía o salário líquido de R$ 20 mil.

Conforme a Polícia, Lagreca foi encontrado em um hotel próximo à rodoviária, pois se preparava para fugir de Cuiabá.

Entenda o caso

Em primeiro depoimento, Lagreca contou que a mulher havia se afogado após ir nadar no Lago do Manso, e Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá. Ela teria amarrado uma corda na cintura, contudo, havia se desequilibrado.

Contudo, o laudo de necrópsia da morte da empresária não se aproximava da versão contada pelo suspeito e outras testemunhas.

Uma reconstituição do dia do crime foi feita e apontou para o feminicídio e a suposta culpa do advogado, que agora deve ser julgado pelo crime.