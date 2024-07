Barco explode e deixa três mortos e 59 feridos no Amazonas

Um barco explodiu e deixou três pessoas mortas e outras 59 feridas na madrugada deste sábado (27), no Amazonas.

A embarcação havia saído de Manaus na noite de sexta (26), rumo à cidade de Santa Isabel do Rio Negro, a 640 quilômetros, quando pegou fogo. As informações são da Folha de S. Paulo.

O governo de Manaus afirmou que o barco explodiu próximo a Santa Maria, a 40 minutos de distância da capital. Os passageiros tiveram de pular no rio para fugir das chamas.

As vítimas foram resgatadas por moradores de uma comunidade ribeirinha e por equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Folha, bombeiros seguem trabalhando no local neste domingo (28) em busca de mais vítimas, uma vez que não se sabe ao certo quantos tripulantes e passageiros estavam a bordo.

Também não se sabe ainda o que causou o incidente, que ainda será investigado pela Marinha do Brasil.

Duas idosas entre os mortos

Entre as três mortes confirmadas, estão duas idosas, de 70 anos e 72 anos, e um adolescente, cuja idade não foi informada.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).