Aluno é apreendido pela Interpol por planejar ataque a escola no RJ

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta sexta-feira (24) por planejar um atentado contra alunos e professores de uma escola do centro do Rio de Janeiro. O menor foi localizado na própria instituição em ação da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) e do Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

O plano era baseado no massacre de Columbine, que deixou 13 mortos e 24 feridos nos Estados Unidos em 1999, segundo informações do portal Uol.

As investigações apontam que o adolescente publicava informações sobre o plano e fazia apologia ao nazismo nas redes sociais. Outro estudante suspeito de participar da ação também foi apreendido em casa, no bairro Realengo, no Rio.

A operação ocorreu após troca de informações entre a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Interpol e a Secretaria de Estado de Educação.

O ataque estava planejado para o dia 20 de abril deste ano, data que marca os 24 anos do massacre de Columbine, um dos maiores da história dos Estados Unidos, onde dois alunos armados invadiram um colégio no estado de Colorado. Os assassinos mataram 12 estudantes, um professor e deixaram 24 feridos. Após o massacre, tiraram a própria vida.