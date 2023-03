Homem confunde símbolo autista com bandeira LGBTQIA+ e faz xingamentos homofóbicos; veja vídeo

Um homem confundiu o símbolo do autismo com bandeira LGBTQIA+ e proferiu ofensas homofóbicas em um estacionamento de um shopping de Palmas, capital de Tocantins. A pessoa filmou uma vaga destinada a pessoas neurodiversas (autistas, disléxicos, entre outros) acreditando que ela fosse destinada à população que ele ofendeu. O caso ocorreu nessa quinta (23) e foi alvo de críticas nesta sexta-feira (24).

"Olha, Palmas Shopping, ao vivo, já tem a vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, pode ser gay, lésbica, sapatão, a desgraça que tiver aqui em Palmas. Já está aqui em Palmas, viu? Isso aqui é PT", afirma o homem, que não mostra o rosto no vídeo.

O site Sou de Palmas publicou vídeo de câmera de segurança onde é possível identificar o homem no momento da gravação do vídeo ofensivo.

Por ter citado o Partido dos Trabalhadores (PT), a legenda se manifestou e considerou a atitude como "nefasta". O vídeo ainda gerou revolta de pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA) e de entidades.

A Secretaria LGBT do PT Tocantins emitiu nota de repúdio para defender a população LGBTQIA+ e as pessoas com neurodiversidade.

Polícia vai investigar

A Secretaria da Segurança Pública de Tocantins informou que vai abrir uma investigação sobre o caso. O Palmas Shopping reiterou o respeito à neurodiversidade e explicou a iniciativa da vaga de estacionamento.

A superintendente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Tocantins, Rosa Helena Ambrósio, lamentou o episódio de preconceito em entrevista ao O Globo.

"Eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre aquele vídeo de ontem feito na vaga destinada à pessoa com deficiência, que é o autismo, aos neurodivergentes, que é o TDH. Foi simplesmente ridículo aquela fala daquela pessoa, gravando o símbolo do autismo enorme ali no chão", comenta.

Em decorrência de um vídeo que circula em redes sociais (LGBTFOBICO), sobre uma vaga de estacionamento do Palmas Shopping, destinado às pessoas com (NEURODIVERSAS), com autor não identificado.

Nota da Secretaria LGBT do PT Tocantins:

Neurodivergentes, além dos autistas, enquadram-se na definição, pessoas que têm dislexia, transtorno de déficit de atenção e até mesmo transtornos psicológicos, como o transtorno dissociativo de identidade.

Atos desse nível contra a comunidade LGBTQIA+, não nascem do acaso, mas do forte sentimento de desprezo que parte da sociedade nutre por nossa comunidade que, vistos como desiguais e inferiores, nos tornamos alvos frequentes daqueles/as que se sentem superiores.

Entendemos que é através da construção de um projeto de educação não heterossexista, não racista, laico e que lute pelo fim do fundamentalismo religioso que, esta sociedade será modificada.

Atitudes nefastas, como deste sujeito, demonstram a persistente truculência do ideário homofóbico e o quanto ainda se precisa avançar para que todas, todos e todes, possam exercer seus direitos com respeito e igualdade.

A homofobia direta e indireta não só atinge a população LGBTQIA+, mas também outras pessoas que de alguma maneira, se comportam fora dos padrões heterossexuais.