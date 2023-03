ANS suspende venda de planos de saúde por problemas em cobertura assistencial; confira lista

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou, nesta sexta-feira (24), uma lista com 32 planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa pelo alto número de reclamações de cobertura assistencial.

O órgão determinou a suspensão dos planos de oito operadoras, por causa do elevado número de reclamações efetuadas no último trimestre de 2022. A proibição de venda começa a partir do dia 29 de março.

De acordo com a Anvisa, mais de 42.043 queixas foram analisadas pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento entre 1º de outubro e 31 de dezembro de 2022.

Essa restrição é imposta para novos contratantes. Ao todo, 436.526 pessoas possuem algum destes planos de saúde. Os planos suspensos só poderão ser comercializados caso as operadoras apresentem melhora no resultado no monitoramento, que acontece uma vez por trimestre.

VEJA LISTA DOS PLANOS SUSPENSOS E O RESPECTIVO NÚMERO DE REGISTRO

GOOD ESMERALDA (478543176)

GOOD PRATA (477224165)

RUBI (477251162)

NOVO UNIVIDA I - APTO (473379157)

NOVO UNIVIDA I - ENFERM (473380151)

UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO (473360156)

UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO (473362152)

UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - APTO (481096181)

NACIONAL ADESAO POS - ENF (485570201)

Advent Senior Apto (486031204)

Advent Senior Enf (486032202)

Unimed Alfa 2 (467683121)

Unimed Alfa 2 (467691122)

Unimed Alfa 2 Ad (487586209)

Unimed Beta 2 (467669126)

Unimed Beta 2 (467685128)

Unimed Beta 2 (467693129)

Unimed Delta 2 (467687124)

Unimed Delta 2 PPE (467679123)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (467681125)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 (467689121)

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad (487582206)

Unimed Singular (483647192)

AMP 150E AD (484499198)

BASICO PJ (471259145)

Plano Executivo (428611991)

PLANO EXECUTIVO - CA (434357013)

ORION (461072095)

PERSONAL REFERENCIADO (455072062)

RUBI (456407073)

CLASSIC I (488315212)

CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO (489286211)