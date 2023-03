Homem morre após apostar que beberia uma garrafa de cachaça em bar no Mato Grosso

Um homem, identificado como Clovis Pereira da Silva, morreu após beber uma garrafa inteira de cachaça, em Juara, no Mato Grosso, nessa quinta-feira (23). O caso aconteceu em um bar durante uma aposta com outra pessoa. A vítima tinha 32 anos e morreu dormindo. As informações são do g1.

A esposa do homem de 32 anos relatou à Polícia Civil a aposta do marido. Ele falou para outro cliente que conseguiria tomar toda uma garrafa de cachaça em um único gole.

Conforme a esposa, ele conseguiu beber, no entanto, passou mal e foi para casa dormir. Às 5h30 da manhã percebeu que o marido não estava mais respirando.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou a morte de Clovis. A Polícia investiga a morte.