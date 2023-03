Jovem desaparecida em SC pode ter sido sequestrada por antiga sogra e atual do ex, diz delegada

Uma jovem de 23 anos está desaparecida desde janeiro em Braço do Norte, Santa Catarina. A delegada responsável pela investigação do caso, Jucinês Ferreria, acredita que ela pode ter sido sequestrada pela antiga sogra e pela atual companheira do ex-namorado dela. As duas mulheres foram presas temporariamente.

A Polícia trabalha com a hipótese de Jéssica Elias da Rosa ter sido assassinada. Nessa quinta-feira (23), agentes de segurança realizaram uma série de buscas pelo provável corpo da jovem. As informações são do portal g1.

Chegaram denúncias anônimas de que a vítima foi levada para o Interior e enterrada. Temos evidências de que o carro utilizado no sequestro se dirigiu ao Interior da cidade em plena madrugada. Ontem nos dirigimos à localidade para levantarmos o local", explicou a titular.

Após serem presas, uma das mulheres negou participação do crime e a outra se manteve em silêncio.

Um terceiro suspeito pelo crime também foi identificado e detido temporariamente pela Polícia. O homem seria companheiro da ex-sogra da vítima.

Desaparecimento e sequestro

A última vez que Jéssica Elias entrou em contato com a família foi em 22 de janeiro. A delegada acredita que nesse período ela já deveria está sequestrada a cerca de dois dias pela dupla, pois ela desapareceu no dia 20 daquele mês. Durante o contato, após inúmeras ligações dos parentes, a jovem enviou uma foto dela mesma para eles. A investigação indica que a imagem foi realizada já na casa das suspeitas.

[Ela] encaminhou uma foto extremamente abatida. Olhos inchados, acredita-se que após chorar muito. E ainda supõe-se que ela enviou por orientação das investigadas", detalhou Ferreria.

Ainda no último contato, a moça disse aos familiares que precisava sair da cidade, pois havia feita algo errado. A Polícia afirma que a mensagem foi uma das inúmeras tentativa das suspeitas de encobrir o crime.

"Inclusive nesse mesmo dia, enquanto a vítima estava em poder delas, ambas [as mulheres] vão até a casa dela e falam com a mãe de Jéssica, procurando por ela. Criam meios para evitar que sejam suspeitas", explicou.

Relacionamento abusivo e 'rancor'

Ferreria apontou possíveis motivações do crime. Segundo a titular, Jéssica tinha um relacionamento conturbado com o ex-namorado, filho de uma das suspeitas. O homem estaria preso após atear fogo na casa da vítima.

A sogra aparentemente sente rancor por tal situação, vendo Jessica como culpada", explicou.

Ainda conforme a autoridade, apesar de quase ter sido morta pelo antigo companheiro, a jovem continuava a "nutrir sentimentos" por ele. Inclusive, ela teria tentado atrapalhar o atual relacionamento dele, com a outra suspeita, ao criar um perfil falso nas redes sociais com os dados da indivídua, visando simular uma infidelidade por parte dela.

"Ambas as investigadas teriam este acerto de contas com a vítima por tal situação. Esse é o cenário", finalizou a delegada.