Advogada com afundamento no crânio está sem danos cerebrais: 'só foi osso quebrado'

A advogada Michaella Zukowski Reis, de 25 anos, está se recuperando após ser atingida por um paralelepípedo atirado contra o carro em que ela estava, no Espírito Santos. A jovem contou que sentiu como se não conseguisse respirar. Michaella aguarda liberação do plano de saúde para reconstrução dos ossos do rosto. A Polícia Civil investiga o caso.

"Graças a Deus só foi osso quebrado. Da testa, do nariz e da órbita ocular, mas não tive danos cerebrais. Foi uma fratura de crânio exposta", contou ao jornal o GLOBO.

Ao ser atingida em uma rodovia em Vila Velha, no Espírito Santos, Michaella, que mora em Guarapari, contou que não desmaiou e sentiu todo o impacto. "Me lembro de perder a visão, a audição e minha respiração. O impacto foi tão grande que eu não conseguia respirar. A sensação era que eu não estava respirando. Depois de alguns segundos consegui respirar de novo", relatou.

Michaella ainda explicou que o pai viu o homem saindo de um matagal para jogar o paralelepípedo no carro. A jovem utilizou o Instagram para agradecer as orações e carinho que vem recebendo.

"Recebi muitas mensagens, estou muito feliz. Estou bem, sem conseguir responder todo mundo. Mas vou passar por outra cirurgia, ter que fazer a reconstrução dos ossos da minha face. Estou esperando a liberação do plano de saúde", relatou.

Entenda o caso

A advogada foi atingida por um paralelepípedo arremessado por um homem enquanto viajava com o pai e o irmão na rodovia ES-060, em Vila Velha, na Grande Vitória, no último sábado (8). A vítima sofreu um afundamento do crânio.

Ela está consciente, se comunica, mas não tem previsão de alta. O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial de Vila Velha.