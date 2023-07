Empresário de famosos no RJ é preso suspeito de chefiar facção criminosa no Rio Grande do Sul

O empresário Sydney de Oliveira Bastos Júnior, CEO do escritório Rio 021 Records, responsável pela carreira de diversos artistas famosos, foi preso neste domingo (9), em Bocaina de Minas, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, suspeito de chefiar uma organização criminosa investigada por extorsão e agiotagem no Rio Grande do Sul.

De acordo com o G1, a esposa do suspeito, Daniela Simon, também foi presa por suspeita de integrar o esquema criminoso. O casal morava na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou ao portal que Sydney estava sendo monitorado desde o último dia 28 de junho, quando o órgão deflagrou a Operação Opulência 2.

Relação com a empresa carioca

O Ministério Público informou ainda que, com o dinheiro do tráfico de drogas e da extorsão, no Rio Grande do Sul, Sydney abriu a Rio 021 Records.

Em seu perfil no Instagram, a empresa cita que agencia cantores como MC Melody, MC Bruninho, César Moreno e Luane Mattia.

Prisão

Sydney era considerado foragido da Justiça brasileira desde junho, quando não foi encontrado pelos investigadores do Ministério Público no apartamento onde morava, na Barra da Tijuca.

Com o empresário e sua esposa, que ainda devem passar por audiência de custódia, os agentes do MP apreenderam joias, computadores, passagens aéreas e uma grande quantia em dinheiro. O casal deve responder por organização criminosa, extorsão, cartel e agiotagem.