Advogada é internada com afundamento no crânio após homem arremessar pedra contra carro no ES

Uma advogada de 26 anos foi atingida por um paralelepípedo arremessado por um homem enquanto viajava com o pai e o irmão na rodovia ES-060, em Vila Velha, na Grande Vitória, neste sábado (8). A vítima sofreu um afundamento do crânio, conforme a família informou ao portal g1.

A advogada foi socorrida pela família e permanece internada neste domingo (9). Ela está consciente, se comunica, mas não tem previsão de alta devido aos procedimentos médicos necessários.

O Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), da Polícia Militar, foi notificado sobre uma mulher com ferimento profundo na cabeça. A paciente foi atendida em um hospital particular.

O pai da advogada contextualizou que a família estava à caminho do Aeroporto de Vitória, por volta de 5h, onde embarcariam para Minas Gerais. A viagem aconteceria para o velório do avô da vítima, mas ainda na rodovia um homem atirou a pedra no carro. A jovem estava no banco do carona.

"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a Polícia Militar. O homem fugiu do local.

Repercussão do caso

Um procedimento foi realizado para fechar a ferida da jovem, que deve passar por uma cirurgia para a reconstrução óssea. A família registrou um Boletim de Ocorrência virtual.

A Polícia Civil informou ao g1 que o usuário do sistema recebe um e-mail com orientações para acompanhar a validação do boletim. Após a validação, o caso será apurado pela unidade policial.