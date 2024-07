Acidente com trem destrói e parte ao meio ônibus de turismo em Juiz de Fora; veja vídeo

Um ônibus de turismo foi atingido por um trem, no Bairro Retiro, em Juiz de Fora (MG), na noite de domingo (28). Com o impacto, o veículo foi partido ao meio. As informações são da TV Integração, afiliada da TV Globo em Minas Gerais.

Em vídeo divulgado por populares nas redes sociais é possível ver que a cabine do veículo foi arrancada da parte traseira do ônibus. Uma passarela de pedestres também chegou a ser atingida no acidente.

Em entrevista, o representante da empresa Real Turismo disse que o veículo parou após uma pane elétrica e não deu tempo de retirá-lo antes do acidente.

Passageiros conseguiram escapar de acidente

Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo teria parado de funcionar enquanto atravessava a linha férrea. O motorista e os seis passageiros que estavam no ônibus conseguiram descer instantes antes do choque do trem. Ninguém ficou ferido na colisão.

Em nota, a MRS — concessionária que administra a ferrovia — lamentou o ocorrido e ressaltou que o maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança.