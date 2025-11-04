Morre aos 84 anos Dick Cheney, ex-vice-presidente americano

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, faleceu aos 84 anos, segundo anunciou a família nesta terça-feira (4). O republicano, número dois durante os mandatos de George W. Bush (2001-2009), enfrentava longos problemas cardíacos e "faleceu devido a complicações de uma pneumonia e doenças cardíacas e vasculares", disse o comunicado. Cheney ficou marcado por seu papel decisivo na política americana pós-11 de Setembro. Ele era conhecido por sua grande influência nos bastidores e foi considerado um dos vice-presidentes mais poderosos da história dos Estados Unidos.