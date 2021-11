Gafe de Bolsonaro ao citar Jim Carrey é alvo de piadas em programa nos EUA; veja vídeo

Após confundir e chamar o enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, de Jim Carrey, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi tema de uma esquete de humor no programa de TV norte-americano "The Late Show". A gafe rendeu uma série de piadas do apresentador Stephen Colbert, que usou os títulos de filmes que o ator estrelou para criticar a política de proteção ambiental dos países que participam da COP26.

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi tema de uma esquete de humor no programa de TV norte-americano "The Late Show". pic.twitter.com/K3h2VsVrj9 — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 4, 2021