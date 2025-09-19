Diário do Nordeste
Vídeo registra alpinista sendo atacado por urso na Grécia

Montanhista caminhava com amigo até os destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial

Escrito por
Geovana Almeida geovana.almeida@svm.com.br
Mundo
Animal foi registrado por alpinista antes de ataque
Legenda: Animal foi registrado por alpinista antes de ataque
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O alpinista Christos Stavrianidis, 61, foi atacado por um urso-pardo e caiu em um precipício em junho desse ano, na Floresta Fraktos, no nordeste da Grécia. Ele estava acompanhado de Dimitris Kioroglou, também experiente em trilhas. O ataque chegou a ser filmado pelos montanhistas. 

Os dois estavam a caminho dos destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial — encontrado 70 anos após a queda.

Veja momento do ataque do urso:

O vídeo de 49 segundos mostra o momento em que a trilha foi interrompida por um encontro fatal com um urso-pardo adulto. Stavrianidis vê o animal se aproximando e o chama. "O urso estava a uns 6 metros de distância de Christos", detalha o amigo e sobrevivente.

Segundos depois, o animal se aproxima rapidamente e apesar da tentativa de usar um spray de pimenta, o urso avança e o alpinista despenca de uma ravina de quase 800 metros de altura. "Eu nunca vi tanta força e velocidade antes" contou Dimitris ao portal NewsIT.

Um exame pericial confirmou que a morte foi instantânea e decorrente da queda.

Acidentes envolvendo ursos na Europa são comuns

O norte da Europa é conhecido por ter uma quantidade expressiva de ursos pardos. Em maio desse ano, a Eslovênia aprovou o abate de mais de 200 ursos pardos, pois a população da área florestal próxima a capital já passava de 1.000 animais.

A Eslováquia também passou por uma situação semelhante. Em abril, eles aprovaram o abate de 350 ursos após alguns episódios de ataques que resultaram na morte de um homem e uma mulher em 2024.

As montanhas Rhodope, onde o ataque aconteceu, tem uma população de cerca de 500 ursos pardos. O chefe de resgate voluntário da OFKATH afirmou em entrevista ao portal Gripped que "essa é uma área que demanda respeito e preparação".

"O urso agiu de maneira defensiva, pois viu os alpinistas como ameaça" afirmou Arcturos, organização de proteção de vida selvagem, em entrevista ao site. 

Animal foi registrado por alpinista antes de ataque
