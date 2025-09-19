Vídeo registra alpinista sendo atacado por urso na Grécia

O alpinista Christos Stavrianidis, 61, foi atacado por um urso-pardo e caiu em um precipício em junho desse ano, na Floresta Fraktos, no nordeste da Grécia. Ele estava acompanhado de Dimitris Kioroglou, também experiente em trilhas. O ataque chegou a ser filmado pelos montanhistas.

Os dois estavam a caminho dos destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial — encontrado 70 anos após a queda.

Veja momento do ataque do urso:

O vídeo de 49 segundos mostra o momento em que a trilha foi interrompida por um encontro fatal com um urso-pardo adulto. Stavrianidis vê o animal se aproximando e o chama. "O urso estava a uns 6 metros de distância de Christos", detalha o amigo e sobrevivente.

Segundos depois, o animal se aproxima rapidamente e apesar da tentativa de usar um spray de pimenta, o urso avança e o alpinista despenca de uma ravina de quase 800 metros de altura. "Eu nunca vi tanta força e velocidade antes" contou Dimitris ao portal NewsIT.

Um exame pericial confirmou que a morte foi instantânea e decorrente da queda.

Acidentes envolvendo ursos na Europa são comuns

O norte da Europa é conhecido por ter uma quantidade expressiva de ursos pardos. Em maio desse ano, a Eslovênia aprovou o abate de mais de 200 ursos pardos, pois a população da área florestal próxima a capital já passava de 1.000 animais.

A Eslováquia também passou por uma situação semelhante. Em abril, eles aprovaram o abate de 350 ursos após alguns episódios de ataques que resultaram na morte de um homem e uma mulher em 2024.

As montanhas Rhodope, onde o ataque aconteceu, tem uma população de cerca de 500 ursos pardos. O chefe de resgate voluntário da OFKATH afirmou em entrevista ao portal Gripped que "essa é uma área que demanda respeito e preparação".

"O urso agiu de maneira defensiva, pois viu os alpinistas como ameaça" afirmou Arcturos, organização de proteção de vida selvagem, em entrevista ao site.