Turista alemã de 19 anos é encontrada morta em montanha na Argentina

Uma turista alemã de 19 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira (27), na Argentina. Julia Horn estava desaparecida desde a última quinta-feira (23) após iniciar a trilha Cerro Tres Marías, na província de San Juan.

Iván Grassi, um dos promotores do caso, disse ao canal de notícias C5N que a principal hipótese é a de morte acidental, já que o trecho percorrido era muito exigente, as condições climáticas eram adversas e Horn tinha ido sozinha. “Era um dia muito frio, estava chovendo. Não era nada recomendado (subir ao Cerro) e muito menos sozinha”, afirmou Grassi.

O material de uma câmera de vídeo na via pública mostra Horn chegando ao local sozinha. Segundo o promotor, só foi possível encontrar o corpo nesta segunda-feira porque os dias anteriores estavam nublados e impediram que os especialistas do helicóptero de resgate tivessem uma boa visão da área.

As autoridades apontam que participação de outra pessoa na morte da jovem está quase descartada – embora a autópsia ainda precise ser realizada. Os pais da vítima havia chegado na Argentina nesta segunda-feira para acompanhar as buscas realizadas pelas forças de segurança provinciais, Forças Armadas, Defesa Civil e especialistas do grupo de montanhistas Club Andino Mercedario.

Horn viajaria de San Juan até a província de Mendoza para participar de uma reunião da ONG de intercâmbio estudantil Youth For Understanding (YFU), da qual era participante.