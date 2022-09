Título de Harry é mantido após morte da rainha Elizabeth II

Com morte da monarca, os filhos Archie e Lilibet têm direito aos títulos de príncipe e princesa

Após a morte da rainha Elizabeth II, Harry e Meghan Markle seguem com os títulos de Duque e Duquesa de Sussex, mesmo tendo renunciado aos cargos de membros ativos da família real inglesa, em 2020. O filho do rei Charles III permanece na fila de sucessão do trono, estando na 5ª posição.

No entanto, com a nomeação do Rei Charles III, os filhos do casal, Archie e a irmã Lilibet, passaram a ter direito aos títulos de príncipe e princesa.

Em meio às mudanças de títulos, Kate Middleton, a esposa do príncipe William e a atual Duquesa de Cambridge, passou a ter o título de Princesa de Gales. Anteriormente, o título pertenceu à princesa Diana, morta em um acidente de carro em 1997.

O príncipe WIlliam, então duque de Cambridge, se tornou duque da Cornualha após a morte da avó. Ele virou o primeiro na lista de sucessão da realeza britânica.

Linha de sucessão ao trono

Após Charles III ser nomeado rei, o príncipe William se torna o primeiro da linha de sucessão, sendo o primogênito do casamento do monarca com a princesa Diana.

Depois de William, que é casado com Kate Middleton, vem George, de nove anos de idade, filho mais velho do casal. Charlotte, 7, e Louis, irmãos de George, estão posicionados em seguida.

O príncipe Harry, caçula de Charles e Diana, está em quinto lugar na linha de sucessão. Embora tenha abdicado de suas obrigações oficiais como integrante da família Real, ele não perde o direito de nascença ao trono. Seu filho com Meghan Markle, Archie, vem logo depois.

Príncipe William Príncipe George Princesa Charlotte Príncipe Louis Príncipe Harry Archie Harrison

