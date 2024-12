Terremoto de magnitude 7 abala a Califórnia e gera alerta de tsunami

Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu a costa norte do estado da Califórnia na manhã desta quinta-feira (5). O epicentro do tremor foi registrado às 10h44 no horário local (15h44 de Brasília), gerando um alerta de tsunami pelas autoridades dos Estados Unidos (EUA).

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km, e a cerca de 100 km de Ferndale, conforme detalhou o Serviço Geológico dos EUA.

Devido ao terremoto, foi emitido um aviso de alerta de tsunami entre a região de Davenport — a aproximadamente 100 km de São Francisco — até a cidade de Douglas, no sul do estado de Oregon. As operações do trem submarino na região da Baía de São Francisco foram suspensas como medida de precaução.

Alerta de tsunami

O Centro de Alerta de Tsunamis do Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu afirmou ser "possível que tsunamis perigosos atinjam as costas localizadas a menos de 300 quilômetros do epicentro do terremoto". No entanto, o aviso foi cancelado cerca de uma hora depois.

O alerta adverte sobre possíveis inundações e correntes fortes, e as autoridades recomendam que as comunidades se desloquem para locais mais altos e afastados da costa.