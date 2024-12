Após renúncia de Michel Barnier, Macron procura novo primeiro-ministro da França

O presidente francês, Emmanuel Macron, busca um novo primeiro-ministro para a França, após a renúncia de Michel Barnier, na quarta-feira (4). No entanto, o nome não deve ser anunciado durante o discurso televisionado que está programado para esta quinta-feira (5), segundo uma fonte próxima ao chefe de Estado revelou à AFP.

O pronunciamento de Macron deve acontecer às 20h locais (16h de Brasília). A expectativa era de que o mandatário de centro-direita designasse o sucessor do conservador Barnier.

O ex-primeiro-ministro da França renunciou após a aprovação de uma moção de censura no Parlamento, na quarta (4). Com 331 votos favoráveis — acima da maioria absoluta de 288 —, a Assembleia encaminhou o fim do mandato de menos de 100 dias de Barnier, rejeitando também o orçamento proposto para 2025.

Vários nomes circulam para ocupar o cargo, entre eles o do aliado centrista de Macron, François Bayrou; o do ministro da Defesa, Sébastien Lecornu; ou o do ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve.

QUEDA NO PARLAMENTO

Emmanuel Macron tenta conter a crise política e financeira na França, após a moção de censura que provocou a queda do governo e deixou a segunda maior economia da União Europeia (UE) em um momento de incerteza. O pedido foi encabeçado pela esquerda radical e apoiado pela extrema direita de Marine Le Pen.

O fim do breve governo de Barnier acontece após as eleições antecipadas de julho, que resultaram em uma Assembleia Nacional sem maiorias claras e dividida em três blocos irreconciliáveis (esquerda, centro-direita e extrema direita).

A queda de Barnier foi provocada por seu orçamento para 2025, que incluía medidas de austeridade consideradas inaceitáveis para a maioria legislativa, mas que ele considerava indispensáveis para estabilizar as finanças francesas.