Suspeito de chacina de estudantes em Idaho estudava mentes criminosas; entenda caso

Bryan Kohberger, acusado de matar quatro estudantes da Universidade de Idaho a facadas, nos Estados Unidos, teria assistido a aula de criminologia em uma faculdade próxima do local, onde chegou a discutir questões relacionadas a provas forenses e evidências de promotores para condenações.

Segundo apuração do jornal norte-americano The New York Times, colegas de classe relataram que Kohberger, pós-graduado de 28 anos, pareceu bastante envolvido na discussão do assunto.

Nos últimos meses, ele vinha se preparando para um doutorado em criminologia na Washington State University, localizada a cerca de 16 km do local do crime em Idaho, além de ter estudado com uma professora da Pensilvânia conhecida pela expertise em serial killers.

No dia 30 de dezembro, Kohberger foi detido na casa dos próprios pais, em Effort, na Pensilvânia, sendo instruído a comparecer a audiência na última terça-feira (3).

Segundo Jason LaBar, defensor público do condado de Monroe responsável pela representação de Kohberger, o acusado espera ser inocentado das acusações.

Formação

A Universidade DeSales, na Pensilvânia, afirmou que Kohberger se formou bacharel pela instituição em 2020, concluindo mestrado em junho de 2022.

Após isso, se mudou para Pullman, no estado de Washington, onde iniciou o semestre em agosto no programa de pós-graduação em criminologia.

O crime na Universidade de Idaho ocorreu no dia 13 de novembro de 2022, quando quatro estudantes da instituição de ensino foram encontrados mortos a facadas. Madison Mogen, de 21 anos, Kaylee Gonçalves, também de 21 anos, Xana Kernodle, de 20, e Ethan Chapin, de 20 anos teriam sido atacados nos quartos da casa onde dormiam.

Após clima de pânico na cidade, com tensão e preocupação da polícia, Kohberger foi preso pelas autoridades de investigação, mas ainda não se sabe quais as circunstâncias do crime, se ele de fato teria cometido ou se ele conhecia as vítimas.