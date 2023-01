Americana revela que tomou apenas 37 banhos no ano e viraliza

A influenciadora digital Aella divulgou em suas redes sociais, no último sábado (31), um "balanço" feito pelo aplicativo Daylo do que ela viveu em todo o ano passado. Até aí, tudo bem. Contudo, um detalhe na rotina da norte-americana chamou atenção dos internautas, especialmente os brasileiros: em 365 dias, ela teria tomado apenas 37 banhos.

Para efeito de comparação, segundo a própria influenciadora, ela teria socializado 165 vezes e feito sexo outras 63. Além disso, teria feito 33 viagens, se exercitado em 23 momentos e ficado doente por 14 dias.

No Brasil, outra influenciadora que recebeu o troféu de "menos banhos tomados" foi Viih Tube, durante a edição do Big Brother (BBB) em 2021. À época, nos 43 dias em que ficou confinada, ela teria tomado somente 22 banhos.

Questionada por uma seguidora do Twitter sobre as poucas vezes em que foi para debaixo do chuveiro, Aella explicou: "Tento não perturbar muito o microbioma natural da minha pele. Se eu tomar banho com muita frequência, pareço feder mais. Uso regularmente um bidê [objeto sanitário para lavagem das partes inferiores do tronco] e lavo minhas axilas e [partes] genitais", disse.

A influenciadora reforçou sua justificativa em outro comentário dizendo que costuma perguntar às pessoas se ela está fedendo e que os momentos em que está, de fato, cheirando mal, são quando ela está em casa, na internet.

No Brasil, conforme estudos, o costume de 68% das pessoas é de tomar dois banhos por dia.

Não lava o cabelo

Aella também revelou aos seguidores que pouco lava o cabelo. "Se qualquer pessoa que lava diariamente para de lavar, seu cabelo ficará horrível e oleoso. Mas se você for persistente e cuidadoso, seu corpo se ajusta", aconselhou.

Ela acredita que seu couro cabeludo fique fedido apenas se ela usar. "Então, depois do exercício, eu solto meu cabelo e coço bastante o couro cabeludo para arejar. Quando não faço isso, fico muito fedida", afirma.

Reações dos brasileiros

Nos comentários da postagem da influenciadora, vários brasileiros se manifestaram com reações de "nojo" e "agradecendo a Deus" por serem latino-americanos.

"A pessoa usando a desculpa de que fede mais se tomar banho com mais frequência. Mulher, pelo amor de Deus, seu corpo deve estar tentando se livrar da catinga antiga! Se tomar dois banhos por dia, talvez pare de feder com o tempo", sugeriu uma. "37 banhos? Mona, nem cachorro toma menos banho que isso", palpitou outro.