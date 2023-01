Tigre ataca domador de família circense na Itália; veja vídeo

Um tigre atacou um domador durante apresentação em um circo na cidade de Surbo, na província de Lecce, na Itália. O caso aconteceu no último dia 28 de dezembro e foi flagrado em vídeo pelos espectadores. As informações são do Extra.

O ferido foi identificado como Ivan Orfei, de 31 anos, da tradicional família circense italiana, que também se expandiu para o Brasil.

Ivan estava na jaula com dois tigres quando foi atacado por trás por um deles. As imagens mostram o animal primeiramente agarrando o homem pela perna. Em seguida ele o derruba e pula em suas costas.

O domador escapou do animal graças a seu assistente, que bateu no felino com uma mesa e o afastou. Ivan foi levado ao hospital Vito Fazzi, com ferimentos profundos no pescoço e numa perna, mas não corre risco de morte, segundo "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Tigre foi isolado

O tigre já havia se apresentado com o mesmo domador várias vezes. O animal foi isolado e passou por exames veterinários.

A Associação Italiana de Defesa dos Animais e do Meio Ambiente apresentou uma denúncia na qual pede para verificar as condições em que é mantido o tigre. A entidade pede que os testes no animal não sejam uma desculpa para sacrificá-lo.

"Muitas vezes esses animais são submetidos a treinamentos contínuos e violentos devido à sua natureza, desencadeando níveis de estresse muito elevados", afirmou a associação.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo