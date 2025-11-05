'Superlua do Castor' é registrada nesta quarta-feira (5); veja imagens
Fenômeno é a maior superlua de 2025.
A maior superlua de 2025 foi registrada na noite desta quarta-feira (5). Conhecido como "Superlua do Castor" ou "Superlua do Caçador", o fenômeno pôde ser observado a olho nu em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.
O evento popular ocorre quando a fase cheia coincide com o momento em que a Lua está próxima ao perigeu, que é o ponto da sua órbita mais perto da Terra.
Segundo o Antigo Almanaque dos Fazendeiros, os termos fazem referência à época em que castores começam a se abrigar em suas tocas, no hemisfério norte, após armazenarem comida para o inverno, que começa em dezembro nessa parte do globo.
Veja também
Confira imagens da 'Superlua do Castor'