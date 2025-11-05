'Superlua do Castor' é registrada nesta quarta-feira (5); veja imagens

A maior superlua de 2025 foi registrada na noite desta quarta-feira (5). Conhecido como "Superlua do Castor" ou "Superlua do Caçador", o fenômeno pôde ser observado a olho nu em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil.

O evento popular ocorre quando a fase cheia coincide com o momento em que a Lua está próxima ao perigeu, que é o ponto da sua órbita mais perto da Terra.

Segundo o Antigo Almanaque dos Fazendeiros, os termos fazem referência à época em que castores começam a se abrigar em suas tocas, no hemisfério norte, após armazenarem comida para o inverno, que começa em dezembro nessa parte do globo.

Veja também Mundo Terremoto no Afeganistão deixa pelo menos 20 mortos Mundo Quem é Zohran Mamdani, prefeito eleito de Nova York

Confira imagens da 'Superlua do Castor'

Legenda: Superlua nascendo sobre as montanhas da Córsega, perto de Ajaccio, na ilha francesa da Córsega, no Mediterrâneo. Foto: PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP.

Legenda: A superlua também pôde ser observada em Fortaleza, no Ceará. Foto: Kid Jr.

Legenda: Superlua no Mediterrâneo. Foto: POCHARD-CASABIANCA / AFP.