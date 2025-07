Senadores brasileiros viajam aos EUA para negociar tarifaço de Trump

Uma caravana de senadores brasileiros deve viajar aos Estados Unidos, entre os dias 28 e 30 de julho, para negociar com parlamentares norte-americanos as tarifas de 50% anunciadas por Donald Trump. A informação foi dada pelo O Globo.

Conforme o portal, na manhã desta quarta-feira (23), o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), Senador Nelsinho Trad (PSD-MS), se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

No encontro, que foi realizado virtualmente, os dois acertaram os detalhes da missão para tentar diminuir as taxas sobre os produtos nacionais. No primeiro dia, os brasileiros terão encontros com empresários; no segundo, devem conversar com os parlamentares estadunidenses.

Veja também Mundo Coca-Cola lançará versão com açúcar de cana após pressão de Trump Mundo Rússia ataca Ucrânia e mata criança horas após Zelensky renovar oferta de encontro com Putin Mundo Visitante come banana de obra de arte avaliada em R$ 35 milhões exposta em museu na França

COMPOSIÇÃO

A Comissão Temporária Externa foi anunciada pelas presidências do Senado Federal e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no dia 17 de julho. Foi criada objetivando a interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA), aprovada pelo Plenário e criada para conduzir missão oficial à cidade de Washington na última semana de julho.

“A comissão será responsável por representar institucionalmente o Senado junto ao Congresso dos EUA, com foco no diálogo político de alto nível e na defesa dos interesses estratégicos do Brasil em temas como comércio exterior, investimentos, cadeias produtivas, agricultura e segurança jurídica”, informou nota conjunta das presidências.

A CTEUA será composta pelos seguintes senadores:

Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)

Senadora Tereza Cristina (PP-MS)

Senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Senador Jaques Wagner (PT-BA)

Senador Esperidião Amin (PP-SC)

Senador Rogério Carvalho (PT-SE)

Senador Fernando Farias (MDB-AL)

Senador Carlos Viana (Podemos-MG)

“A missão tem caráter suprapartidário, institucional e estratégico, com o objetivo de promover o diálogo direto com parlamentares norte-americanos e fortalecer os laços bilaterais entre os Poderes Legislativos dos dois países”, salientou ainda o comunicado, emitido no dia 17.