Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rússia derrubou avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão, admite Putin

Pedido de desculpas e promessa de indenização marcam o encontro dos líderes da Rússia e Azerbaijão

Escrito por
Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:10)
Mundo
Vladimir Putin cumprimentando o presidente Ilham Aliyev do Azerbaijão. Imagem usada para matéria onde Rússia admite ter causado queda de avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão.
Legenda: O presidente da Rússia Vladimir Putin, reconheceu que Moscou foi a culpada pelo acidente envolvendo o avião que matou 38 pessoas.
Foto: Grigory Sysoyev/ AFP.

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou ao líder do Azerbaijão, Ilham Aliyev, nesta quinta-feira (9), que mísseis russos foram responsáveis pela queda do avião da Azerbaijan Airlines. O acidente resultou na morte de 38 pessoas em dezembro do ano passado.

Ao reconhecer que Moscou foi a culpada pelo acidente que tirou a vida de dezenas de pessoas, Putin ofereceu novamente suas desculpas ao presidente do Azerbaijão e prometeu indenização aos afetados.

"É claro que tudo o que for necessário em casos tão trágicos será feito pelo lado russo em termos de indenização e uma avaliação legal de todas as questões oficiais será feita", disse o presidente russo.

No ano passado, Putin emitiu um raro pedido de desculpas em público para o líder Aliyev, pelo que o russo chamou de "trágio incidente". No qual o avião da Embraer caiu após defesas aéreas russas foram implantadas contra drones ucranianos. 

Destroços e mísseis 

Putin disse que dois mísseis do sistema de defesa aérea russo explodiram a cerca de 10 metros do avião, após a entrada de drones ucranianos no espaço aéreo da Rússia.

Os dois mísseis lançados não atingiram o avião diretamente; se isso tivesse acontecido, ele teria caído no local, mas eles explodiram, talvez como medida de autodestruição, a poucos metros de distância, cerca de dez metros. E assim, o dano foi causado, principalmente, não pelas ogivas, mas provavelmente pelos destroços dos próprios mísseis.
Vladimir Putin
Presidente da Rússia.

Veja também

teaser image
Mundo

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

teaser image
PontoPoder

Luizianne Lins chega ao Brasil após 7 dias presa em Israel

 "É por isso que o piloto percebeu a colisão como um bando de pássaros, o que ele relatou aos controladores de tráfego aéreo russos , e tudo isso está registrado nas chamadas 'caixas-pretas'", continuou Putin. 

Equipes de resgate analisam destroços do avião.
Legenda: Vladimir Putin disse que dois mísseis de defesa aérea russos detonaram a vários metros do avião.
Foto: Handout / Kazakhstan's emergency situations ministry / AFP

Investigações 

Em fevereiro, um relatório preliminar publicado pelo governo do Cazaquistão descobriu que o avião sofreu danos externos e estava cheio de buracos na fuselagem, mas que eram "necessárias outras pesquisas e exames para determinar a natureza e a origem dos danos causados por esses objetos". 

Conforme documento, os pilotos solicitaram a mudança do local de pouso, informando que o avião havia sido atingido por pássaros e que os assentos explodiram.

O relatório não cita mísseis, mas especialistas à época, suspeitavam que o avião poderia ter sido atingido por estilhaços do sistema de defesa antiaéreo russo.

"Um exame inicial dos fragmentos revelou danos múltiplos, penetrantes e não penetrantes, de vários tamanhos e formas na seção da cauda, fuselagem, barbatana e estabilizador, elevador e leme. Danos semelhantes foram encontrados no motor esquerdo e na asa esquerda da aeronave''.

A análise da caixa-preta foi feita no Brasil, país sede da Embraer, fabricante do avião. Em 6 de janeiro, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiu a análise das caixas-pretas do avião.

Os dados extraídos foram entregues a agência responsável pela análise no Cazaquistão.

Relembre o acidente

O voo J2-8243, ia de Baku para Grozny, capital da Chechênia, caiu em 25 de dezembro perto de Aktau, no Cazaquistão, depois de desviar do sul da Rússia, onde drones ucranianos estariam atacando vários alvos. O Jato da Embraer viajou, gravemente danificado, mais 450 km pelo Mar Cáspio.

O líder do Azerbaijão à época do acidente, ficou irritado e criticou publicamente as primeiras reações de Moscou, que, segundo ele, tentaram encobrir a causa do incidente.

Vladimir Putin cumprimentando o presidente Ilham Aliyev do Azerbaijão. Imagem usada para matéria onde Rússia admite ter causado queda de avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão.
Mundo

Rússia derrubou avião que matou 38 pessoas no Cazaquistão, admite Putin

Pedido de desculpas e promessa de indenização marcam o encontro dos líderes da Rússia e Azerbaijão

Nathália Paula Braga*
Há 2 horas
Imagem das forças de segurança israelenses bloqueiam uma estrada na cidade ocupada, para matéria sobre fim da guerra entre Israel e Hamas.
Mundo

Hamas declara fim da guerra com Israel

Ministros israelenses se reúnem para aprovar o novo acordo

Redação e AFP
Há 2 horas
Esta imagem, tirada durante uma visita à mídia organizada pelo exército israelense em 3 de outubro de 2025, mostra tanques do exército israelense em frente a edifícios danificados pela guerra nas proximidades do Hospital de Campanha Jordaniano na Cidade de Gaza.
Mundo

O que acontece após acordo de paz entre Israel e Hamas? Entenda

A primeira fase do cessar-fogo foi alcançada nessa quarta-feira (8), em reunião no Egito, mas ainda falta esclarecer alguns pontos sem consenso

Redação e AFP
09 de Outubro de 2025
Trump fala durante reunião na Casa Branca.
Mundo

Israel e Hamas chegam a acordo de paz, anuncia Donald Trump

Plano será implementado em fases. Reféns deverão ser libertados e tropas israelenses começarão retirada

Lucas Monteiro e AFP
08 de Outubro de 2025
Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo
Mundo

Presidente do Equador, Daniel Naboa é alvo de atentado a tiros; veja vídeo

Caso ocorreu em meio aos protestos contra o aumento do preço do diesel no país

Redação e AFP
07 de Outubro de 2025
Bad Bunny se apresenta durante um show de sua turnê. Imagem usada em matéria sobre fala de Trump sobre artista anunciado como atração do Super Bowl.
Mundo

'Nunca ouvi falar', diz Trump sobre Bad Bunny como atração do Super Bowl

Presidente americano classificou a escalação do porto-riquenho para o evento como “ridícula”

Redação
07 de Outubro de 2025
Antoni Lallican em uma balanço em meio a destroços do conflito entre Ucrânia e Russia.
Mundo

Drone mata fotojornalista francês na Ucrânia

Antoni Lallican foi vítima de ataque russo, segundo o presidente francês Emmanuel Macron

Nathália Paula Braga*
07 de Outubro de 2025
Netanyahu gesticula durante discurso.
Mundo

Plano de cessar-fogo não prosseguirá se reféns não forem libertados, diz Netanyahu

Negociadores israelenses e do grupo terrorista Hamas se reúnem no Cairo para definir os próximos passos do acordo

Redação
05 de Outubro de 2025
Imagem mostra baú de madeira entreaberto com uma grande porção de peças de metal identificadas como moedas espanholas de 1715.
Mundo

Tesouro espanhol de mais de 1 milhão de dólares é resgatado na Flórida

Baú com mais de mil moedas de prata e ouro foi encontrado em local conhecido como "Costa do Tesouro"

Redação
05 de Outubro de 2025
Protestos na Itália contra Israel e a favor da Palestina reuniram milhares de manifestantes
Mundo

Italianos protestam com greve em apoio a flotilha interceptada por Israel

Onda de protestos populares se espalham pelo país europeu, que não reconhece oficialmente o Estado da Palestina

Redação e AFP
04 de Outubro de 2025
Estátua de São Francisco de Assis em pedra, com céu nublado ao fundo, simbolizando paz e espiritualidade.
Mundo

Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Geovana Almeida*
04 de Outubro de 2025
Um policial armado está em um cordão na White House Avenue, perto da sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation em Crumpsall, no norte de Manchester, em 2 de outubro de 2025, após um ataque à sinagoga.
Mundo

Um dos mortos em ataque à sinagoga foi ferido por disparos de agentes

Tiros também atingiram outra vítima, que está hospitalizada. Suspeito não portava arma de fogo

Carol Melo e AFP
03 de Outubro de 2025
Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza
Mundo

Israel inicia deportações após interceptar último navio para Gaza

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) estava em um dos barco de missão interceptado

Redação
03 de Outubro de 2025
Pessoas caminhando na Walthamstow High Street
Mundo

Dois jovens são hospitalizados após suspeita de ataque com ácido em Londres

Três adolescentes de 17 anos foram detidos

Redação
03 de Outubro de 2025
Navios da Flotilha Global Sumud
Mundo

Brasileiros detidos por Israel receberão visitas de membros do Itamaraty

Objetivo da visita é verificar as condições de saúde e oferecer assistência jurídica aos cidadãos

Redação, AFP e Agência Brasil
02 de Outubro de 2025
Cantor, vestido com roupas brancas e gorro de lã, atuando em palco ao ar livre com vegetação ao fundo.
Mundo

Agentes de imigração fiscalizarão show de Bad Bunny, afirma governo Trump

Atração principal do espetáculo de intervalo do Super Bowl, cantor é abertamente contra as políticas anti-imigrantes

Redação
02 de Outubro de 2025
Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester
Mundo

Ataque em sinagoga deixa mortos e feridos em Manchester

Um homem atropelou pedestres em frente ao tempo no bairro de Crumpsall

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Imagem de perfil de Elon Musk, homem branco de cabelo castanho escuro, com expressão séria, destacando detalhes faciais e pele, em close-up lateral de cabeça.
Mundo

Fortuna de Elon Musk agora ultrapassa os US$ 500 bilhões

O empresário está caminhando para se tornar o primeiro trilionário do mundo

Redação
02 de Outubro de 2025
Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos
Mundo

Terremoto nas Filipinas deixa pelo menos 72 mortos

O abalo de 6,9 graus de magnitude, registrado na terça-feira (30), ainda deixou cerca de 20 mil desabrigados

Redação e AFP
02 de Outubro de 2025
Capitólio americano ao fundo para matéria sobre shutdown do governo dos EUA
Mundo

Estados Unidos entram em 'shutdown' e paralisam parte das atividades do governo

Paralisação ocorre após fracasso em negociações entre Democratas e Republicanos

Redação
01 de Outubro de 2025