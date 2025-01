Caixas-pretas do avião que caiu no Cazaquistão chegam ao Brasil e já estão em análise

As caixas-pretas com as gravações da cabine do avião fabricado pela Embraer que caiu no Cazaquistão, no último Natal, chegaram ao Brasil nessa quarta-feira (1º) e estão sendo analisadas por técnicos da Força Aérea Brasileira (FAB). Informações são do G1, que ouviu interlocutores relacionados às investigações.

A aeronave decolou de Baku, no Azerbaijão, em 25 de dezembro, e caiu ao tentar fazer um pouso de emergência em Aktau, no Cazaquistão. No acidente, 38 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas.

De acordo com o G1, as caixas-pretas serão degravadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que terá o trabalho monitorado por investigadores do Cazaquistão, do Azerbaijão e da Rússia.

Os dados extraídos do equipamento serão entregues à autoridade que investiga acidentes aeronáuticos no Cazaquistão.

Suspeita de disparos russos

A suspeita é de que o avião tenha sido atingido por disparos russos, o que teria provocado a queda. No sábado (28), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou a telefonar para o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e pediu desculpas pelo que considerou um "trágico incidente no espaço aéreo russo".

Putin, no entanto, não mencionou a possibilidade de o sistema de defesa antiaérea russo ter atingido a aeronave. Ele afirmou apenas que a região estava sob ataque de drones ucranianos.

