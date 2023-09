Prisão de onde Danilo Cavalcante escapou nos EUA passará por reforma

A prisão na Pensilvânia (EUA) de onde o brasileiro Danilo Cavalcante escapou deve passar por uma reforma. O condenado foi recapturado em 13 de setembro, após 14 dias de buscas.

As mudanças na penitenciária foram aprovadas nessa quarta-feira (20) e devem custar entre US$ 2,5 e US$ 3,5 milhões. A área de exercícios, onde Danilo escalou a parede e fugiu, deve ser totalmente coberta.

O setor era fechado por arame farpado e painéis de malha fina, permitindo a entrada da luz do sol. Com a reforma, deve ser coberto com concreto e a iluminação será feita por luzes de led, segundo a imprensa local.

O projeto também prevê a remoção das cestas de basquete do local. Já foram incorporadas mais 50 câmeras à penitenciária para aprimorar o monitoramento. Além de evitar fugas, as reformas devem bloquear a entrada de contrabando por drones ou outros dispositivos remotos.

Danilo foi o terceiro interno a fugir da penitenciária do condado de Chester desde 2015. Ele conseguiu escapar da cadeia, onde cumpria pena de prisão perpétua pelo homicídio da ex-namorada, em 31 de agosto.

Caçada ao brasileiro

Danilo Cavalcante seria transferido para uma prisão estadual poucos dias antes de conseguir fugir. A caçada durou 14 dias e contou com cães, patrulhas montadas, equipes táticas, helicópteros e drones.

A polícia suspeita que o brasileiro conseguiu romper o perímetro de buscas passando por uma vala de drenagem ou um túnel subterrâneo. Especialistas apontaram que o fugitivo costumava se mover pela região durante a noite e invadir propriedades em busca de alimentos e outros suprimentos, como roupas e calçados.

Após ser recapturado, ele foi levado para uma penitenciária de segurança máxima, o Instituição Correcional Estadual Phoenix, localizada no condado de Montgomery, também na Pensilvânia.

O brasileiro foi condenado após assassinar, a facadas, a ex-namorada, a também brasileira Débora Brandão, de 34 anos, em abril de 2021. Conforme as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima.