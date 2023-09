Japonês gasta R$ 85 mil para casar com Hatsune Miku, uma cantora de realidade virtual; entenda

O japonês Akihiko Kondo, de 40 anos, decidiu desembolsar o equivalente a R$ 85 mil para poder se casar com uma cantora de realidade virtual, a Hatsune Miku, de 16 anos. O homem, que se identifica como fictossexual, fundou uma associação para promover a compreensão da fictossexualidade, ou seja, a atração sexual ou romântica por personagens fictícios. Segundo o japonês, o grupo tem quatro integrantes até o momento. Akihiko Kondo se casou, em 2018, com uma personagem de olhos arregalados e um longo rabo de cavalo azul. Durante a cerimônia, Hatsune foi representada por uma versão de pelúcia. "Nunca a traí, sempre fui apaixonado por Miku. Penso nela todos os dias", disse Akihiko à agência AFP. Assuntos relacionados

O que é fictossexualidade?

De acordo com um artigo publicado em 2021 pela National Library of Medicine, do National Institutes of Health, a fictossexualidade integra a comunidade LGBTQIA+, com relação mais específica com a assexualidade, uma orientação sexual que designa pessoas que não sentem atração sexual por outras – podendo elas viverem ou não relacionamentos amorosos.



Há ainda subdivisões dentro da fictosexualidade. Existem pessoas que só se atraem por personagens de quadrinhos e livros, conhecidos como “cartosexuals”, e os “inreasexuals”, que sentem atração por personagens de TV, séries e filmes. Os fictosexuas não sentem interesse por outros seres humanos, no sentido romântico e sexual, apenas por personagens.



A fictosexualidade não é considerada uma condição pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da Associação Psiquiátrica Americana. No manual, a fictosexualidade é tratada como fictofilia, sendo que o sufixo “filia” exprime a ideia de afeição, gosto ou preferência – não tendo nenhuma relação com condição ou doença.