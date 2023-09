Danilo Cavalcante, brasileiro fugitivo nos EUA, é levado para prisão de segurança máxima

O brasileiro Danilo Cavalcante, que foi capturado nesta quarta-feira (13) após 14 dias foragido, foi levado para uma prisão de segurança máxima. Ele cumpre sentença de prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, a brasileira Deborah Brandão.

Danilo será encaminhado para a Instituição Correcional Estadal Phoenix, localizada no condado de Montgomery, segundo o departamento de correções da Pensilvânia. O órgão divulgou a foto de prisão dele.

O brasileiro fugiu da prisão onde estava em 31 de agosto, escalando o muro. Foi formada uma operação policial com centenas de agentes, além de drones e de helicópteros, para encontrar o brasileiro.

Durante o período foragido, Cavalcante se locomoveu por aproximadamente 38 quilômetros, roubou uma van e um rifle, além de ter trocado tiros com um morador. A última vez que havia sido avistado, o brasileiro estava sem camisa e usava apenas uma calça azul. Já em outra imagem, aparecia com roupa verde.

VEJA COMO FOI A FUGA

Danilo foi condenado por matar a facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, 34 anos, na frente dos filhos dela, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. Conforme as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima.

O brasileiro foi preso pela polícia norte-americana no estado da Virgínia menos de duas horas após o assassinato, há dois anos. Anteriormente, Danilo teve a prisão preventiva decretada no Brasil pela morte de um estudante no Tocantins, segundo reportado pela TV Globo.