Vídeo mostra momento em que Danilo Cavalcante é preso nos EUA após 14 dias

Vídeos registrados pela rede CBS mostram o momento da prisão de Danilo Cavalcante, brasileiro que ficou foragido da polícia norte-americana durante 14 dias.

Em entrevista coletiva realizada pelo tenente-coronel George Bavins, responsável pelo caso, foram dados detalhes da prisão do brasileiro. Segundo ele, Danilo foi localizado graças à tecnologia de imagens térmicas e a um cão farejador. Ele foi capturado escondido numa pilha de madeira.

De acordo com Bavins, o alarme de uma residência tocou no perímetro das buscas pelo brasileiro. "Nosso pessoal investigou isso [essa pista], mas não achou Cavalcante nem ninguém. Porém, isso levou policiais para essa área. Perto de 1 da manhã, detectamos [pistas] de imagens térmicas. Mas, por causa da previsão do tempo e raios, a aeronave precisou sair da área, que foi cercada. Hoje, após 8 da manhã, equipes táticas convergiram para um local com sinais térmicos. Danilo não sabia que estava cercado".

Conforme o agente, o fugitivo ainda tentou resistir. "Ele começou a escalar levando o rifle [que havia roubado de um morador da região]. Um dos agentes estava com um cão, soltou esse cão. Ele foi cercado, o cão derrubou ele, que continuou a resistir. Ninguém ficou ferido, mas ele teve um ferimento leve de mordida [de cachorro]. Ele foi levado sob custódia e vai ser transferido para unidade prisional onde retomará o cumprimento de pena", afirmou Bivens.

VEJA VÍDEO DE COMO FOI FUGA

Eleni Cavalcante, irmã de Danilo, foi detida pelo órgão de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos e deve ser deportada para o Brasil. Segundo a autoridade do estado norte-americano, a brasileira não teria cooperado com as buscas pelo familiar.

"A irmã está em situação de permanência prolongada e optou por não ajudar. E, por estar em situação de permanência prolongada, ela entrou em processo de deportação e está detida neste momento", disse George Bivens, conforme o jornal local Philadelphia Inquirer.

A mãe do homem chegou a dizer que preferia que o filho morresse durante as buscas, do que retornasse à detenção para cumprir a pena de prisão perpétua. "Se for para ir para um lugar para sofrer e morrer naquele lugar, melhor antes morrer logo. Não precisa sofrer tanto", declarou ao The New York Times.

ASSASSINATO DA EX-NAMORADA

Danilo foi condenado por matar a facadas a ex-namorada Débora Evangelista Brandão, 34 anos, na frente dos filhos dela, em abril de 2021, na cidade de Phoenixville. No entanto, fugiu da prisão e era considerado um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos.

Conforme as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. O brasileiro foi preso pela polícia norte-americana no estado da Virgínia menos de duas horas após o assassinato, há dois anos.