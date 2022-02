Polícia de Israel entra em confronto com palestinos em Jerusalém

Um confronto da polícia israelense com palestinos, em Jerusalém, deixou pelo menos 31 pessoas feridas e quatro hospitalizadas nesta segunda-feira (28). O conflito aconteceu durante a comemoração do feriado muçulmano de al-Isra Wal Miraj, no Portão de Damasco, um dos portões da velha cidade de Jerusalém.

Segundo informações do jornal Metrópoles, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino disse que além dos 31 feridos, um bebê de seis meses e uma criança com necessidades especiais ficaram feridos depois de serem atingidos no rosto por uma bomba disparada pela polícia.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram crianças e adolecentes sendo vítimas de truculência pelas forças armadas israelenses. Em outro vídeo, é possível ver jatos de canhões de água mirando em palestinos durante a repressão.

Outra CRIANÇA palestina violentamente detida hoje pelas forças armadas israelenses. Absurdo o que acontece hoje mais uma vez em Jerusalém pic.twitter.com/4sGyQrO7go — Observatório Internacional (@observint) February 28, 2022

Comemoração do feriado

O feriado muçulmano de al-Isra Wal Miraj remonta as inspirações do profeta Maomé que são fundamentais para o islamismo. A data é móvel e neste ano é comemorada no dia 28 de fevereiro. O conflito se deu no Bab al-Amoud, também conhecido como Portão de Damasco, um dos portões da velha cidade de Jerusalém.