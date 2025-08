Passageiro de voo tem crise de pânico e é agredido com tapa por desconhecido na Índia; veja vídeo

Durante um voo da companhia IndiGo, um homem de 32 anos teve um ataque de pânico e foi agredido por outro passageiro, na Índia, na última sexta-feira (1º). O caso viralizou nas redes sociais. As informações são do jornal Hindustan Times.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o homem agredido, identificado como Hossain Ahmed Majumder, em aflição na aeronave que seguia de Mumbai para Calcutá.

Veja cena:

Enquanto a tripulação tentava acalmá-lo, um passageiro, identificado por Hafijul Rahman, levantou-se e deu um tapa no rosto de Majumder, sob a alegação de que ele “estava causando problemas”, segundo informou jornal indiano.

A cena foi filmada por outro passageiro e rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Homem chegou a desaparecer após discussão

O caso ganhou ainda mais repercussão quando Majumder, após o desembarque em Calcutá, desapareceu. Preocupados, os parentes procuraram as autoridades e iniciaram buscas por conta própria. O celular do rapaz chamava, mas ele não atendia.

Somente no sábado, mais de 24 horas depois do ocorrido, a polícia de Assam localizou Majumder na estação ferroviária de Barpeta, a cerca de 400 km de Silchar. Conforme a polícia de Katigorah, cidade natal do jovem, ele teria optado por seguir viagem de trem, sem avisar à família. Não se sabe, até o momento, por que ele ignorou as tentativas de contato.

Majumder, que vive em Mumbai e trabalha em uma loja, realizava a viagem para visitar o pai, diagnosticado com câncer.

Segundo o tio do rapaz, ele havia mantido contato com a esposa e os pais antes de embarcar no voo da manhã de sexta-feira, mas sumiu sem deixar rastros após o desembarque.

O agressor do voo foi detido pela polícia ao desembarcar em Calcutá, mas acabou liberado após prestar depoimento.