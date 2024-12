Partido boicota votação e falta de quórum adia impeachment de presidente da Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, deve ter o impeachment adiado após a Assembleia Nacional não registrar um número mínimo de votantes para validar o processo, neste sábado (7). A ausência aconteceu por boicote de diversos legisladores do Partido do Poder Popular (PPP), ligado ao governo do País.

Para ser válida, a votação do impeachment precisa da participação de, pelo menos, dois terços da Assembleia, equivalente a 200 legisladores. Os partidos de oposição, que apresentaram juntos a moção para retirar Yoon do poder, representam 192 das 300 cadeiras totais. Com isso, eles precisavam de apenas oito votos para legitimar o processo.

No entanto, membros do PPP foram vistos deixando a Assembleia Nacional antes do início da votação. Alguns legisladores foram até gabinetes de membros do partido para pedir que entrassem na votação. De acordo com a agência Reuters, apenas três legisladores ligados ao governo participaram da votação e um deles, Kim Sang-wook, afirmou ter votado contra o processo de impeachment.

Na manhã deste sábado, Yoon fez um pronunciamento à nação e disse que deixaria a cargo de próprio partido traçar um rumo para a turbulência política do país, "incluindo assuntos relacionados ao meu mandato". Ele também pediu desculpas por tentar aplicar a Lei Marcial, o que resultou em revoltas e manifestações contrárias ao governo ao longo da semana.

O discurso foi a primeira aparição pública do presidente desde que ele revogou a ordem de Lei Marcial, na quarta-feira (4), apenas seis horas após ela ter sido declarada.

Segundo a constituição da Coreia do Sul, Yoon deixaria o cargo até que o processo de impeachment fosse finalizado. Caberia ao primeiro-ministro da Coreia, Han Duck-soo, comandar o País no período.

Oferta de renúncia na equipe do governo

Além da saída de Yoon, na quarta-feira, os assessores do presidente, incluindo o chefe de gabinete dele, e o ministro da Defesa, Kim Yong-hyun, ofereceram-se para renunciar dos cargos.

Entre os assessores que ofereceram renúncia está o chefe de gabinete presidencial, Chung Jin-suk; o conselheiro de Segurança Nacional Shin Won-sik; e o chefe de gabinete para políticas, Sung Tae-yoon, e outros sete assessores.