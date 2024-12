Presidente da Coreia do Sul anuncia suspensão da lei marcial

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, anunciou na madrugada desta quarta-feira (4), no horário local, que vai suspender a lei marcial, após o Parlamento votar contra a medida decretada horas antes. O país ficou em clima de tensão e houve registro de manifestações na frente da sede do Poder Legislativo. Parlamentares conseguiram 190 votos para que a decisão fosse revogada.

Suk Yeol alegou que a medida era necessária para proteger o país das "forças comunistas" norte-coreanas.

Autoridades da oposição pedem o impeachment de Yoon. Já a população, foi às ruas pedir até a prisão do mandatário, que está envolto em polêmicas no país. Ele foi acusado de golpe de estado.

"Há pouco, a Assembleia Nacional pediu a revogação do estado de emergência, e retiramos os militares destacados para as operações da lei marcial. Acataremos o pedido da Assembleia Nacional e suspenderemos a lei marcial em uma reunião de gabinete", declarou Yoon em um discurso transmitido pela televisão.

Veja também Mundo Cearense que mora na Coreia do Sul relata tensão no país após presidente decretar lei marcial Mundo O que é lei marcial, declarada na Coreia do Sul para 'combater comunismo'; Parlamento derruba medida Mundo Saiba quem é Yoon Suk Yeol, presidente da Coreia do Sul que decretou lei marcial no país

Lei marcial

A lei marcial está escrita no artigo 77 da Constituição da Coreia do Sul e afirma que é uma medida que se faz necessário por meio do presidente, "quando for necessário enfrentar uma exigência militar ou manter a segurança e a ordem pública pela mobilização das forças armadas em tempos de guerra, conflito armado ou emergência nacional semelhante".

Nesta terça, os decretos foram: